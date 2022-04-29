2022/04/29 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ukHH0Uqgqa8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فك العقدة السياسية.. من خلال تفاهمات داخلية ام مؤثرات خارجية؟ في اليوم السابع مع سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فك العقدة السياسية.. من خلال تفاهمات داخلية ام مؤثرات خارجية؟ في اليوم السابع مع سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).