صراعات لا تنتهي وجدل استدعى خطوة غير مسبوقة من كاتب مسلسل.. إليكم الأبرز في الأسبوع الرابع من دراما رمضان 2022

2022/04/29 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مسلسل "جزيرة غمام" مؤخراً من لفت الأنظار بقوة، لما يقدمه من رؤية مختلفة عن كل المسلسلات المصرية هذا الموسم.

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