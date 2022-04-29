2022/04/29 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة "مودرنا" للحصول على إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" الخاص بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وفق ما جاء في بيان للشركة الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مودرنا" تسعى للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الخاص بالأطفال الأصغر سنًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مودرنا" تسعى للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الخاص بالأطفال الأصغر سنًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).