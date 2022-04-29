الزراعة تعلن رفع الخطة الصيفية إلى الأمانة العامة لإقرارها رسمياً

2022/04/29 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، رفع الخطة الصيفية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إقرارها رسمياً.وأوضح الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إقرار الخطة الزراعية الصيفية بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية وبالاعتماد على الخزين المائي المتوفر"، مبينا أن "هذه السنة تعتبر جافة، ما يعني وجود انخفاض في الخزين المائي المتوفر عن السنة الماضية، الامر الذي دعا الى التركيز على التوسع بخطة زراعة محاصيل الخضر الصيفية مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا والفلفل والخيار والبصل والثوم والرقي والبطيخ".وأشار سهر إلى "توفير حصص مائية للبستنة، وانخفاض مساحة خطة زراعة محصول الشلب الى 10 آلاف دونم لمحافظتي الديوانية والنجف الاشرف"، مؤكدا أنه "تم رفع توصيات اللجنة الخاصة المشكلة بتوجيه من رئاسة الوزراء لدعم القطاع الزراعي ومواجهة شح المياه بمنح خطة زراعية كاملة ودعم زراعي بنسبة 100% للمزارعين الذين يتبنون تقنيات الري الحديث من مرشات محورية، او ري ثابت".وأضاف، "اما المزارعون الذين يعتمدون الري التقليدي السيحي، فإن الخطة تقضي بخفض المساحة الزراعية الى 50%، وخفض الدعم الزراعي لهم"، منوها بأنه "تم رفع توصيات اللجنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل إقرارها رسميا".

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