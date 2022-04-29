السجن عامين ونصف لنجم التنس السابق بوريس بيكر

2022/04/29 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء البريطاني، الجمعة، على لاعب كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف، في أربع تهم، تتعلق بإفلاسه الشخصي.

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