كلوب يوجه رسائل

2022/04/29 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح المدرب الألماني يورغن كلوب، بأنه من الرائع إذا كان تمديد عقده مع نادي ليفربول حتى صيف 2026، يمثل مؤشرا إيجابيا لنجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

صرح المدرب الألماني يورغن كلوب، بأنه من الرائع إذا كان تمديد عقده مع نادي ليفربول حتى صيف 2026، يمثل مؤشرا إيجابيا لنجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأعلن نادي ليفربول رسميا اليوم الخميس، تمديد عقد مدربه يورغن كلوب، الذي ينتهي في عام 2024، لمدة عامين إضافيين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "خطوة تمديد العقد منطقية لأنه من المهم أن يعرف كثير من الناس ما يحدث مبكرا".

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