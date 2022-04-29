سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة “درة” في أحدث جلسة تصوير

2022/04/29 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.وتألقت درة في الصور بإطلالة عصرية ومتناسقة مع أجواء الربيع، حيث ارتدت جيبة طويلة مع بلوزة ذا أكمام طويلة وأتسمت الإطلالة بالألوان المبهجة التي جمعت بين اللون البينك والبرتقالي والأبيض.وحملت إطلالة درة […]

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