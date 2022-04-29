قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول (فيديو)

2022/04/29 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الجمعة، بانفجار عنيف وقع في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية في مدينة اسطنبول التركية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تركية محلية.وقالت صحيفة “حرييت” التركية المحلية، إن انفجارا كبيرا وقع نحو الساعة 1 ظهرا بتوقيت تركيا في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية مكون من […]

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