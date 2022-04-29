بالصور.. مدينة الحبانية تعلن جاهزيتها لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر

2022/04/29 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليميأعلنت مدينة الحبانية السياحية، اليوم الجمعة، جاهزيتها لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر المبارك.وقال مدير الإعلام والعلاقات في المدينة يوسف جهاد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكوادر الفنية باشرت بتجهيز الدور السكنية وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها السائح"، مشيرا الى أن "الكوادر الزراعية بذلت جهودا للاهتمام بالمسطحات الخضراء واظهارها بشكل جميل ولائق".وأضاف، "تم اكساء الشوارع داخل المدينة وتهيئة البلاج الخاص بالعوائل وبالشباب"، موضحا أن "كوادر المدينة السياحية تعمل على مدار الساعة بهدف توفير افضل الخدمات للسائحين".

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