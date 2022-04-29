2022/04/29 | 20:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة طفلة بجروح بانفجار لغم أرضي في بادية الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/29 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة طفلة بجروح بانفجار لغم أرضي في بادية الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة طفلة بجروح بانفجار لغم أرضي في بادية الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).