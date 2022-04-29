نصرالله يكشف عن إجراء

2022/04/29 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن "إجراء الحزب لمناورات صامتة بالأسابيع الماضية"، مهددا إسرائيل بالرد مباشرة على أي "خطأ أو حماقة".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أقول للعدو نحن خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا الجهادية تجري مناورات صامتة".

وأضاف نصر الله: "عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن سنكون في أعلى الجهوزية، وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة"، محذرا من أن الحزب "لن يحتفظ بحق الرد" لوقت لاحق.

وتابع: "هذه الأجيال إن شاء الله ستصلي في القدس".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أقول للعدو نحن خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا الجهادية تجري مناورات صامتة".

وأضاف نصر الله: "عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن سنكون في أعلى الجهوزية، وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة"، محذرا من أن الحزب "لن يحتفظ بحق الرد" لوقت لاحق.

وتابع: "هذه الأجيال إن شاء الله ستصلي في القدس".

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