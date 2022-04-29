ضرب قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يكشف عما يجري بشركة النفط الوطنية: سنستضيف الوزير من جديد!

2022/04/29 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب احمد طه، اليوم الجمعة، عن قرب استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل لمناقشة بعض التفاصيل التي تخص عمل الوزارة، خصوصاً في ظل استمراره بإدارة عمل شركة النفط الوطنية وان الحديث عن بديل له لم يتم مناقشته إلى الآن.

وقال طه في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاستضافة لعبد الجبار ستكون بصفته وزيرا للنفط اما مسألة استمراره في إدارة النفط الوطنية فمعلوماتنا تقول لازال يدير الشركة والأمر لم يحسم بشأن ابعاده كون الموضوع فيه جنبة قانونية، وعليه فموضوع استمراره او من بديله في إدارة الشركة لم يناقش إلى الآن في الاروقة السياسية".

وأضاف اننا "نريد استضافته في البرلمان للحديث عن عدد من الأمور التي تخدم المواطن ".

هذا وصوت البرلمان الحالي بوقت سابق على إقالة رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار اسماعيل من منصبه مديرا للشركة فيما لم يتخذ اي قرار من الحكومة بإيجاد البديل.

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