التعادل يحسم مواجهة القوة الجوية وأمانة بغداد في دوري الناشئين

2022/04/29 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تعادل فريقا القوة الجوية وضيفه امانة بغداد بهدف لكل فريق في اللقاء الذي اقيم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي لحساب الجولة الاولى من دوري الناشئين.وقدم فريق الصقور اداءً جيداً خلال شوطي المباراة ، حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب علي ابراهيم،.واستطاع أمانة بغداد، تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط […]

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