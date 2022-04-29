توب 5: لماذا تطوي تركيا والسعودية صفحة خاشقجي؟..والروبل يرتفع مجددا أمام الدولار

2022/04/29 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحليل يتناول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، إلى ارتفاع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي في التداولات، وكذلك جرحى بمواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، ومنا إلى كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أكثر الدول طلبًا لتذاكر كأس العالم..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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