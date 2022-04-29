صور: إفشال عملية خرق أنبوب ناقل للنفط

2022/04/29 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت وكالة الاستخبارات اليوم الجمعة، من احباط عملية خرق انبوب ناقل للنفط وضبط 12 عجلة و 5 مواقع نفطية مخالفة في عدة محافظات.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاتة واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة […]

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