2022/04/29 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد المدرب الإيطالي لنادي توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، الأخبار التي وصفها بالكاذبة حول ترشيحه لتولي المهام الفنية في نادي باريس سان جرمان الفرنسي.ورداً على سؤال عن ارتباط اسمه بسان جرمان أصر كونتي على عدم صحة هذه المزاعم، وقال أمام الصحافيين:” من الواضح أنني أعتقد أنه من الجيد أن تقدر الأندية الأخرى عملي، […]

ظهرت المقالة كونتي يكشف حقيقة اتفاقه مع سان جيرمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كونتي يكشف حقيقة اتفاقه مع سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كونتي يكشف حقيقة اتفاقه مع سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).