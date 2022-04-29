2022/04/29 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد الفلكي لمكتب الصدر يدعو لتحري هلال عيد الفطر يوم الاحد المقبل

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