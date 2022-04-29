اعتقال 4 منفذين لاستهداف عاملي الدليفري في كركوك بقيادة الفريق علي الفريجي

2022/04/29 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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بقيادة الفريق علي الفريجي قائد المقر المتقدم المسيطر للعمليات المشتركة في #كركوك..



اعتقال 4 متورطين باستهداف عاملي الدلفري في المدينة

وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ قامت مفرزة من مديرية استخبارات وامن كركوك وبالتنسيق مع شعبة مكافحة اجرام دوميز وبدعم من ف٣ ل٦١ حيث تم تنفيذ واجب مشترك اسفر عن اعتقال افراد العصابة التي تتكون من (٤) متهمين ومن خلال التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج عمال خدمة التوصيل الى احدى الساحات في منطقة الحي العسكري ومن ثم قيامهم بسرقة دراجاتهم النارية تحت تهديد السلاح.

تعاهد مديرية استخبارات وامن كركوك برجالها الابطال رجال الظل والظلام اني يكونوا العيون الساهرة على امن محافظة كركوك وان يضربوا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تهديد امن محافظتنا العزيزة

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