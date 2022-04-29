عن مجزرة حي التضامن ولعنة الطائفية - حمزة رستناوي

2022/04/29 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي بداية إنّ مجزرة حي التضامن هي مجزرة وجريمة ضد الانسانية وضد الشعب السوري وإجهاض للحلم بسوريا أجمل.



مرتكبي المجزرة هم مجرمون ويجب ان تنالهم يد العدالة.توصيف مجرم وقاتل يكفي ، وهو أقوى وأبلغ أثرا من القول بأنه مجرم علوي مثلا...حيث أن هذا التوصيف يستدعي نقاشات وجدال لا فائدة منها ، وأحيانا نترك الموضوع الأساس وندخل في نقاشات غير مثمرة.



فكونه مجرم هذا يعني مسؤولية فردية ويجب أن يحاكم مرتكبي المجزر ......





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