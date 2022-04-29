2022/04/29 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بإشراف مقتدى الصدر..



المرصد الفلكي في النجف يحدد موعد مراقبة هلال العيد أولاً على ايرث نيوز.

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