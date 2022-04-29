2022/04/29 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الجمعة، بمقتل شخص واصابة العشرات في نزاع عشائري في محافظة النجف.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "شهود عيان اكدوا ان الحصيلة الاولية لنزاع عشائري في ناحية العباسية بمحافظة النجف الأشرف مقتل شخص وإصابة العشرات الى هذه الساعة".واضاف ان " الاهالي في تلك المنطقة ناشدوا القوات الأمنية بالتدخل فورا قبل خروج الأمور عن السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة العشرات في نزاع عشائري في النجف ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة العشرات في نزاع عشائري في النجف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).