أحمد إبراهيم في إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم

2022/04/29 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منح الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم، المدافع أحمد إبراهيم، إجازة مفتوحة حتى نهاية الموسم.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية، منح اللاعب أحمد إبراهيم إجازة مفتوحة لنهاية الموسم لأسباب فنية”.واوضح أن “الإجازة هدفها منح اللاعب الوقت الكافي لمراجعة حسابته وإعادة ترتيب وضعه بعد […]

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