رئيس البنك الدولي يوضح لـCNN تأثير أزمة أوكرانيا على إنتاج الطاقة

2022/04/29 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لشبكة CNN، إن السياسات العالمية بشأن إنتاج الطاقة ستكون "أحد أكبر المتغيرات" لتجاوز التأثير على صدمات الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

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