الغانمي يوجه بإطلاق برنامج تأهيل وتدريب نفسي للنساء النازحات

2022/04/29 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، بإطلاق برنامج تأهيل وتدريب نفسي للنساء النازحات. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرع الوزارة بمحافظة نينوى نظم بالتنسيق مع منظمة جيان الصحية أحد شركاء منظمة "UNFPA"، برنامجاً تدريبياً للدعم النفسي والسمعي والبصري والتطبيقي، متضمنا 39 فقرة تحد، وضمن مدة زمنية قوامها 30 يوما، لتحسين الحالة النفسية للنساء ولتعزيز قدرتهن على التكيف مع المجتمع والتقليل من العنف".وأضاف البيان، أن "البرنامج شمل 20 امرأة و20 فتاة أخرى من أعمار مختلفة".

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