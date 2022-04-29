صحيفة: خبير بريطاني متقاعد يواجه عقوبة الإعدام في العراق

2022/04/29 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه خبير جيولوجي بريطاني متقاعد عقوبة الإعدام في العراق بعد اعتقاله في مطار بغداد بتهمة محاولة تهريب آثار، وفق ما أفادت أسرته.

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