مساعٍ لتطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة

2022/04/29 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، مساعيها لتطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة، فيما أشارت إلى أن شمول أسر جديدة في الحماية الاجتماعية مرهون بإقرار الموازنة لعام 2022.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الوزارة تعمل وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 وهذا القانون يستهدف المواطنين […]

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