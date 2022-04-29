اطلاق برنامج لمكافحة التعاطي بالديوانية

2022/04/29 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الجمعة، إطلاق برنامج لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات في المحافظة.

وقال شعلان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "محافظة الديوانية متمثلة بحكومتها المحلية كانت أولى الحكومات التي أعلنت وبجرءة عن تفشي خطر ظاهرة تعاطي المخدرات واشيع حول حديثها الكثير من الكلام إلا أننا قد اطلقنا ذلك التصريح بشكل شجاع وحددنا نسب تعاطي المخدرات بين الشباب".

واوضح أن "بعد ذلك الإعلان باشرنا بشكل حقيقي بإطلاق برنامج لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وعقدنا العديد من الاجتماعات مع شيوخ العشائر والأجهزة الأمنية والجهات والفعاليات المختلفة".

وأضاف أنه "تم بالتنسيق مع دائرة الصحة تهيئة مركز لتأهيل متعاطي المخدرات وخصصنا مبالغ لتأهيله وبذلك ستم افتتاحه في الفترة المقبلة لتأهيل المتعاطين وإعادة دمجهم بالمجتمع وهنالك تنسيق عالي بين المحافظة من خلال مكتب منظمات المجتمع المدني".

وأكد أن "هذه المنظمات لاشاعة ثقافة مكافحة تعاطي المخدرات وكذلك لتنفيذ برامج عديدة والاستفادة من المتطوعين الموجودين في هذه المنظمات لمكافحة هذه الظاهرة".

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