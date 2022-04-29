بتفنيد نبأ عدم رد الصدر على بارزاني.. التنسيقي: التحالف الثلاثي لا مستقبل له بالعملية السياسية

2022/04/29 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي حيدر اللامي، اليوم الجمعة، ان التحالف الثلاثي غير متجانس وغير مترابط وتوجد خلافات أساسية بين اطرافه.

وقال اللامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "الاختلافات بين اطراف التحالف الثلاثي تعتبر جوهرية فمنها اختلافات في قضايا تصدير النفط والغاز واختلاف في قضية تواجد الاحتلال الامريكى على الأراضي العراقية حيث ان التيار يراه احتلال ويجب اخراجه اما تحالف السيادة فيراه احتلال ولكن يجب ان يبقى في العراق لضمان بقاء التحالف في العملية السياسية".

وأضاف ان "الأكراد يرون ضرورة وجود القواعد الامريكية في العراق على غرار دول اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا".

وتابع اللامي ان "اطراف التحالف الثلاثي مختلفة ايضا في قضية تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات"، مشيرا الى ان "التحالف الثلاثي ليس له مستقبل في العملية السياسية ولا يمكنه ادارة البلاد بمفرده في المرحلة المقبلة".

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