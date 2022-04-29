إيقاف لاعبة تنس 16 عاماً بسبب التلاعب بالنتائج

2022/04/29 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، الجمعة، عقوبة الإيقاف لمدة ستة عشر عامًا بينها ستة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دولار«94700 يورو» على القيرجيزستانية كسينيا بالكينا بسبب التلاعب في بعض المباريات.وقالت الوكالة إن “اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا اعترفت بالتلاعب بنتائج المباريات في 2018 و2019”.وأوقفت بالكينا التي ارتقت […]

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