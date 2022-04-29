يا عمال المغرب اتحدوا للنضال ضد الاستغلال الرأسمالي وتغول الدولة البوليسية - النهج الديمقراطي

2022/04/29 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطي، بيان فاتح ماي 2022:يا عمال المغرب اتحدوا للنضال ضد الاستغلال الرأسمالي وتغول الدولة البوليسيةتخلد الطبقة العاملة المغربية، عيدها الأممي، فاتح ماي 2022، إلى جانب باقي عمال العالم، في ظروف طارئة فرضتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، عرت حقيقة الأزمة البنيوية للرأسمالية المتعفنة والمتوحشة وسعيها الجنوني نحو مراكمة الأرباح بكل الوسائل والطرق بما في ذلك عبر إشعال الح ......





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