أكاديمي إماراتي: أردوغان يستحق الترحيب وإن بحذر

2022/04/29 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "استحق المدح في بدايات عهده مع بروز تركيا كنموذج ديمقراطي مزدهر لكن عندما وقف مع قوى الفوضى ومارس الابتزاز والتطاول والتحريض استحق النقد اللاذع".

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