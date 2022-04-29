العواصف الترابية.. وزير البيئة “يتنصل” ويرمي الكرة بملعب الزراعة وخبير: المساحات الخضراء هي الحل

2022/04/29 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في ظل ارتفاع نسبة العواصف الترابية وشل الحركة في اغلب المدن العراقية، تنصل وزير البيئة عن المسؤولية ورمى الكرة بملعب وزارة الزراعة، مؤكدا أن إنشاء الحزام الاخضر من مهامها، بعد أن وصف وزارته بانها “فتية”، وهذا الى جانب تشديد خبير بيئي على أن زيادة المساحات الخضراء هي الحل الوحيد للحد من هذه العواصف.[…]

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وزير البيئة “يتنصل” ويرمي الكرة بملعب الزراعة وخبير: المساحات الخضراء هي الحل أولاً على ايرث نيوز.

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