مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

2022/04/29 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى 31 يوليو 2022.وفي جلسة خاصة جرت يوم الجمعة تم التصويت بإجماع أعضاء المجلس لاعتماد القرار 2629 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 21 يوليو، في حين لم يتم الاتفاق على تعيين رئيس البعثة.وفي وقت سابق قالت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إنها القت في باريس بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، فضلا عن مسؤولين فرنسيين كبار آخرين.وأضافت أنها انتهزت الفرصة لتطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخرا في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة.

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