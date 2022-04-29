2022/04/29 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت واشنطن، الجمعة، أن العالم لا يمكنه التعامل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كالمعتاد بعد أن وجهت له إندونيسيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين، المقررة في نوفمبر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق أميركي بعد دعوة بوتين لحضور قمة العشرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق أميركي بعد دعوة بوتين لحضور قمة العشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).