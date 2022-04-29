2022/04/29 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في خطوة هي الأولى في تاريخه، يعتزم الأزهر في مصر تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة أزهرية في إحدى محافظات الوجه البحري، وهو منصب كان مقتصرا على الرجال فقط.ونقل موقع “مصراوي” عن وكيل الأزهر، محمد الضويني، أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوة في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى […]

ظهرت المقالة لأول مرة في تاريخه..



الأزهر يعين سيدة في منصب كان مقتصرا على الرجال أولاً على ايرث نيوز.

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