برشلونة يرغب بالتعاقد مع لوكاكو

2022/04/29 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدخل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، في ظل اهتمام العملاق الكتالوني بتدعيم صفوفه الموسم المقبل.ويسعى برشلونة لضم إيرلينج هالاند أو روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن الأمور تتعقد في محاولة ضم أي منهما.ويقترب المهاجم النرويجي بصورة أكبر من مانشستر سيتي وريال مدريد، بينما يسعى بايرن ميونخ لتجديد عقد المهاجم البولندي، أو على أقل تقدير السماح له بالرحيل العام المقبل مع نهاية عقده.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وضع برشلونة خطة ثالثة تتمثل في ضم لوكاكو، الذي يعاني من أوقات صعبة حاليًا في صفوف تشيلسي.وكان لوكاكو قريبًا من الرحيل عن البلوز في الميركاتو الشتوي الماضي، وتشير كل الأمور إلى رحيله عن صفوف الفريق اللندني في الصيف.ولم يسجل لوكاكو سوى 12 هدفًا هذا الموسم، إلا أنه نجح في الموسمين الماضيين في تسجيل 64 هدفًا في 95 مباراة رفقة إنتر الإيطالي.والتقى برشلونة بالفعل مع ممثلي المهاحم البلجيكي لمعرفة مدى إمكانية ضمه، ويفضل الطرفان الانتظار لمعرفة توجه الملاك الجدد لتشيلسي بشأن لاعبي الفريق.

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