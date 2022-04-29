ضد نادٍ ألماني.. مباراة

2022/04/29 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، في بيان، الجمعة، أن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية ضد نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، الألماني، في 11 مايو المقبل، قبل وقت قصير من مواجهة اسكتلندا، في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.

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