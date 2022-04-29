برلماني: الحكومة المقبلة ستواجه إرباكاً بسبب الموازنة.. لماذا؟

2022/04/29 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب مثنى أمين اليوم الجمعة، موعد التصويت على قانون الدعم الطارئ، فيما أكد أهمية الاسراع في اقرار قانون الموازنة لضرورته الحتمية.وقال أمين في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز”، إن “قانون الموازنة له الأولوية؛ لأنه يمثل العامود الفقري لإدارة الدولة، ويجب تضمين قانون الموازنة معظم الفقرات التي ضُمّنت في قانون الأمن الغذائي، وأن […]

ظهرت المقالة برلماني: الحكومة المقبلة ستواجه إرباكاً بسبب الموازنة..



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