الاستخبارات تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف المواطنين بعيد الفطر

2022/04/29 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من العناصر الارهابية الخطيرة مسؤولين عن تجهيز العبوات الناسفة في كركوك.

وقال إعلام الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعملية نوعية استباقية توسمت بدقة المعلومة الاستخبارية لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة الاستطلاع العميق مديريتنا وقوة من مكافحة ارهاب السليمانية واثر متابعة ومراقبة مستمرة تقرر على اثرها مداهمة مكان تواجد اثنين من العناصر الارهابية مسؤولين عن تجهيز العبوات الناسفة من قبل القوة الاستخبارية محققة صدمة المفاجأة ومنع العناصر الارهابية من اي ردة فعل محتملة والقبض عليهما في كركوك وبحوزتهما عبوات ناسفة مسلكة كانوا يرومون استخدامها لتنفيذ عمليات ارهابية بالمحافظة خلال ايام عيد الفطر المبارك".

وأضاف ان "العنصرين هما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

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