بعد ارتفاع الأسعار.. تجنب 7

2022/04/29 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

مع ارتفاع معدلات التضخم حول العالم، تزداد حاجة الناس إلى تقليل النفقات، خاصة تلك التي يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.موقع "سي أن أن" أورد 7 أشياء تستنزف الميزانية ويجب التخلص منها.مصاريف البنوكسواء كنت تدفع رسوما لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو نظير امتلاك حساب، قد تضيف هذه الرسوم الصغيرة مبلغا كبيرا من الأموال المهدرة بمرور الوقت.



إذا كان يتعين عليك دفع هذه الرسوم غير الضرورية، ابحث عن بنك آخر لا يفرض عليك هذه المصاريف الشهرية.شراء ما لا تحتاجه خلال التخفيضاتلا تفكر في شراء الأغراض التي سوف تنفق عليها لاحقا لمجرد أنها معروضة للبيع بسعر أقل.



في المرة القادمة التي تميل فيها إلى شراء شيء، انتظر 24 ساعة قبل تنفيذ قرارك.الاشتراكات التي لا تستخدمهاتخلص من الاشتراكات التي لا تستخدمها.



وجدت دراسة أميركية أن نحو 70 في المئة من المستهلكين ينفقون 50 دولارا شهريا في المتوسط على اشتراكات لا يستخدمونها.



وقد يكونوا مشتركين في خدمة الدفع التلقائي ولا يتذكرون ذلك.إهدار الطعامقبل الذهاب إلى السوبر ماركت، انظر في ثلاجتك، وخطط لقائمة التسوق واكتب فيها الأشياء التي ليست لديك.



هذا الأمر قد يقلل من فرصة إهدار الطعام.الضمانات الممتدةتخلص من فكرة الاشتراك في تعاقدات الضمانات الممتدة على سيارتك أو أجهزتك الإلكترونية لأن تكلفتها قد تكون أعلى من تكلفة إصلاح شيء ما تحتاج لإصلاحه.



بدلا من ذلك، افتح حسابا للطوارئ، ضع فيه بعض الأموال الإضافية التي يمكنك استخدامها في مثل هذه الحالات.دفع مبالغ زائدة للتأمينتسوق للحصول على تغطية تأمينية أفضل على سيارتك أو منزلك.



وقد تجد خطة تأمينية جديدة تقدم نفس التغطية التي لديك أو أفضل منها وبمقابل أقل، وربما تستخدم العروض التي تأتيك من المزودين الجدد للتفاوض مع الشركة الحالية التي تتعامل معها.فوائد بطاقات الائتمانبطاقات الائتمان قد تشكل عبئا كبيرا بسبب الفوائد التي تدفعها مقابل الحصول على أموال.



إذا كانت لديك ديون مستحقة لشركات التأمين، ركز على سداد رصيدك الحالي ولا تستخدم بطاقات الائتمان لاقتراض أموال جديدة.

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