أقصى‭ ‬استنفار‭ ‬للقطاعات‭ ‬العسكرية في‭ ‬بغداد‭ ‬لتغطية‭ ‬أيام‭ ‬العيد

2022/04/29 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رادارات‭ ‬جديدة‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬العراقي‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد،‭ ‬دخول‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حالة‭ ‬الإنذار‭ (‬ج‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬إرهابي‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأسواق‭ ‬والمناطق‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ايام‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ..‬‮ ‬‭ ‬ وقال‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬أحمد‭ ‬سليم‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭)‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ستدخل‭ ‬إنذار‭ […]

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