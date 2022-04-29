2022/04/29 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رادارات جديدة للدفاع الجوي العراقي بغداد -الزمان أعلنت قيادة عمليات بغداد، دخول القطاعات في بغداد حالة الإنذار (ج)، فيما كشفت عن مخطط إرهابي لاستهداف الأسواق والمناطق المزدحمة بالتزامن مع ايام عيد الفطر .. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة، إن «القطاعات في بغداد ستدخل إنذار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقصى استنفار للقطاعات العسكرية في بغداد لتغطية أيام العيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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