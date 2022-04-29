لمن ينادون بالعقد الاجتماعي الجديد

2022/04/29 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تدرس‭ ‬لجان‭ ‬عليا‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء‭ ‬والمحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬عامة‭ ‬او‭ ‬جنائية‭ ‬وبعضها‭ ‬يخص‭ ‬الرأي‭ ‬والسياسة‭ ‬أيضا،‭ ‬ويتم‭ ‬اصدار‭ ‬عفو‭ ‬لمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬وحلول‭ ‬العيد‭ ‬المبارك،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجسيد‭ ‬انّ‭ ‬السجن‭ ‬عقوبة‭ ‬إصلاحية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬للذين‭ ‬أخطأوا‭.‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬ترشح‭ ‬اية‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ […]

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