2022/04/29 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة بدأت لجنة العفو الرئاسي في مصر والتي تم تشكيلها بناء على أمر رئاسي عملها بوضع قوائم للأشخاص الذين سيشملهم العفو.
وكشف مصدر باللجنة بأن القائمة ستشمل أسماء بارزة ،كما ستضم القائمة عددا من الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوس في قضايا الرأي والتعبير ، وفي تصريحات خاصة للزمان أكد كمال أبو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير مصري سابق يتناول العفو الرئاسي لـ (الزمان): الفقراء لا يدافع عنهم أحد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكشف مصدر باللجنة بأن القائمة ستشمل أسماء بارزة ،كما ستضم القائمة عددا من الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوس في قضايا الرأي والتعبير ، وفي تصريحات خاصة للزمان أكد كمال أبو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير مصري سابق يتناول العفو الرئاسي لـ (الزمان): الفقراء لا يدافع عنهم أحد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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