​ وزير مصري سابق يتناول العفو الرئاسي لـ (الزمان): الفقراء لا يدافع عنهم أحد

2022/04/29 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​بدأت‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬رئاسي‭ ‬عملها‭ ‬بوضع‭ ‬قوائم‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيشملهم‭ ‬العفو‭.‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬باللجنة‭ ‬بأن‭ ‬القائمة‭ ‬ستشمل‭ ‬أسماء‭ ‬بارزة‭ ‬،كما‭ ‬ستضم‭ ‬القائمة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الغارمين‭ ‬والغارمات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشباب‭ ‬المحبوس‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أكد‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ […]

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