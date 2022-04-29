علي الدميني.. قاهر الصمت الذي شيّعه الصامتون ! - وليد المشيرعي

2022/04/29 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وليد_المشيرعي سمعت قبل أيام مع الآلاف غيري ممن تبقى من المثقفين في هذا الوطن العربي الفسيح خبر فقد الكاتب والشاعر السعودي الأشهر علي الدميني عن عالمنا إلى دار الخلد وهو الرجل الذي طالما ملأ الآفاق قلمهُ بالكلمات المضيئة والمواقف المنحازة لصف الحرية والإبداع اللامتناهي.علي الدميني تجمعني به علاقة غير مباشرة بدأت من نعومة أظافري أي مذ تفتحت عيناي على أسماء كتاب ومثقفي اليسار الذي كان مغضوباً عليه في فترة الصح ......





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