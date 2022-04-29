الإعلام الأمني: رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك

2022/04/29 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان مكافحة المتفجرات للواء 16 بالحشد الشعبي رفعت عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك.

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