2022/04/29 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان مكافحة المتفجرات للواء 16 بالحشد الشعبي رفعت عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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