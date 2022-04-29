العثور على جثة شخص عليه اثار اطلاق نار شرقي بغداد

2022/04/29 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية منتحر برصاصة في الرأس من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية منتحر برصاصة في الرأس من سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد".واضاف ان "الشخص منتحر من قبل ٣ ايام"، موضحا ان "المعلومات التي بينت خلال التحقيقات انه يعاني من حالة نفسية وعثر على السلاح بجانبه والجثة متفسخة".

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