صور: النيران تشتعل في صحن العتبة الرضوية بمدينة مشهد الإيرانية

2022/04/29 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة العلاقات العامة في العتبة الرضوية بمدينة مشهد نشوب حريق بصحن أزادي في العتبة الشريفة.وأكدت أن الحريق ناجم عن احتراق أحد أجهزة التنظيف في صحن آزادي وتم إخماد الحريق بسرعة، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.وأضافت أن الحادث لم يسبب بأي خسائر وأن التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.

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