محكمة أمريكية تقضي بالسجن المؤبد بحق عضو بـ

2022/04/29 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم قاضي أمريكي، الجمعة، على عضو في خلية تنظيم داعش الإرهابية الملقبة بـ"البيتلز" بالسجن مدى الحياة.

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