2022/04/29 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على إرهابيين اثنين مسؤولين عن تجهيز العبوات الناسفة في كركوك .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية استباقية توسمت بدقة المعلومة الاستخبارية لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة الإستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من مكافحة إرهاب السليمانية وإثر متابعة ومراقبة مستمرة تقرر على اثرها مداهمة مكان تواجد اثنين من العناصر الإرهابية من قبل القوة الاستخبارية محققة صدمة المفاجأة ومنع العناصر الارهابية من اي ردة فعل محتملة والقبض عليهما في كركوك".وأضافت، أن "المتهمين مسؤولان عن تجهيز العبوات الناسفة وبحوزتهما عبوات ناسفة مسلكة كانا يحاولان استخدامها لتنفيذ عمليات ارهابية بالمحافظة خلال ايام عيد الفطر المبارك ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

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