النيران تشتعل في صحن العتبة الرضوية بمدينة مشهد الإيرانية (فيديو + صور)

2022/04/29 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة العلاقات العامة في العتبة الرضوية بمدينة مشهد اليوم الجمعة، نشوب حريق بصحن أزادي في العتبة الشريفة.وأكدت العتبة بحسب وسائل إعلام إيرانية، تابعتها “ايرث نيوز”، أن “الحريق ناجم عن احتراق أحد أجهزة التنظيف في صحن آزادي وتم إخماد الحريق بسرعة”.وأضافت أن “الحادث لم يسبب بأي خسائر وأن التحقيقات جارية لمعرفة […]

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